مقومات البطل ظهرت بوضوح تحيا مصر .. حفيظ دراجي بعد فوز الفراعنة على كوت ديفوار

علق الجزائري حفيظ دراجي المعلق الرياضي الشهير على مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره كوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.



وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس لتواجه السنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال حفيظ دراجي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: سعيدٌ جدًا لمصر وجماهيرها بتأهلها إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب حامل اللقب كوت ديفوار بنتيجة 3–2 في مباراة رائعة من الجانب المصري. مواجهة قادها الحكم الجزائري مصطفى غربال بكفاءة واقتدار.



أضاف حفيظ دراجي: الشخصية والهوية والإرث وكل مقومات البطل ظهرت بوضوح في مردود المنتخب المصري الليلة بدنيًا وفنيًا وذهنيًا في صورة تعكس عراقة مدرسة كروية تعرف كيف تحسم المواعيد الكبرى.. تحيا مصر.