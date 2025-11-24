أشرف صبحي: استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه إنجاز تاريخي بعد 37 عامًا

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه تمثل محطة فارقة في مسيرة الرياضة المصرية، وتعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الدولة التنظيمية والبنية التحتية الرياضية التي شهدت تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال لقائه مع مراسل صدى البلد، أسامة عيد، مع الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر حققت إنجازًا كبيرًا باستضافة البطولة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى قادرة على تنظيم بطولة العالم للكاراتيه وفق المعايير الدولية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه، تأتي ضمن إطار تنظيم مصر لبطولات العالم، وأن الاستعداد لها جارٍ منذ عام كامل، لتكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر البطولة منذ 37 عامًا.