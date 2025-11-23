وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة/ بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" LAlIGA في كل من (مصر، ليبيا، السودان، الكويت، الأردن، لبنان)، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة.



وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال تلك الشراكه بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية، مضيفاً أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لاليغا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي.



وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تُعد مرجعاً أساسياً في كل ما يُنفذ من برامج لاكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، ونعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في الاستثمار الحقيقي في الإنسان، واكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية.



وأوضح الوزير أن مشروعات اكتشاف المواهب تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصاً عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف.



بدورها، أكدت بلانكا فالديفيلسو ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" LAlIGA، حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحرص "لاليغا" على نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

