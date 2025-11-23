قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 وخطوات الاستعلام الرسمي
المركز 24 عالميا.. الصناعات الغذائية: 179 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاتة
انهيار جزئي لعقار من طابقين في الجيزة
حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
محمد الدهراوي: مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه لأول مرة منذ 37 عاما
وزيرة التضامن: نسقنا مع وزارات وجهات لضمان تأدية الحج في أفضل ظروف
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار
كير ستارمر: النمو والفرص محور قمة مجموعة العشرين 2027
بيخطفوها بـ توك توك.. الداخلية: ضبط عصابة سرقة الهواتف في الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زيسكو الزامبي بالكونفدرالية
مدرب زيسكو: مواجهة الزمالك كانت خططية وفقدنا التركيز
جيش الاحتلال: إقالات كبار الضباط بسبب الفشل الذريع في منع هجوم 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"

وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"
وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز سبل التعاون المشترك مع رابطة الدوري الإسباني "لاليغا"

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة/ بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" LAlIGA في كل من (مصر، ليبيا، السودان، الكويت، الأردن، لبنان)، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة.


وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية.


وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال تلك الشراكه بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية، مضيفاً أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لاليغا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي.


وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تُعد مرجعاً أساسياً في كل ما يُنفذ من برامج لاكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، ونعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في الاستثمار الحقيقي في الإنسان، واكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية.


وأوضح الوزير أن مشروعات اكتشاف المواهب تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصاً عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف.


بدورها، أكدت بلانكا فالديفيلسو ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" LAlIGA، حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحرص "لاليغا" على نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.
 

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيدة بلانكا فالديفيلسو ممثل رابطة الدوري الإسباني لاليغا LAlIGA تطوير كرة القدم تنمية المواهب الشابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ترشيحاتنا

مدرسة

التربية والتعليم: أي مدرسة دولية ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات

أخبار التو شو

توك شو| ضوابط تغطية انتخابات مجلس النواب.. الرئيس السيسي يحبط مخطط الموساد لتهجير الفلسطينيين

المحامي عبد العزيز عز الدين

غموض يحيط بدعم «التعليم».. محامي ضحايا مدرسة سيدز: أين دور الوزارة؟

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ايمان عبد اللطيف

خلال يومى انتخابات مجلس النواب.. 315 مدرسة تحصل على إجازة بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد