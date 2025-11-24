وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدينة الشروق

أدلى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصوته في انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب وذلك بمدرسة الطبري الإعدادية المتكاملة بمدينة الشروق، وسط إقبال كثيف وغير مسبوق للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد الوزير على ضرورة المشاركة الشبابية في العملية السياسية، وان يكون لهم دورر فاعل خلال المرحلة الحالية لاختيار من يمثلهم داخل البرلمان.

وأضاف الوزير أن مصر اليوم تشهد عرسا انتخابيا غير مسبوق نتمنى أن ينتهي بشكل جيد ويعبر عن نبض الشارع المصري.

كما أشاد الوزير بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما قام به من توجيهات تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح خلال المرحلة الأولى مم انتخابات النواب، وهو ما سيترتب عليه انضباط المرحلة الثانية من الانتخابات.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين عمليات التصويت في المرحلة الثانية بمدينة الشروق بالقاهرة من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان فتح أبوابها في الموعد المحدد دون تسجيل أي شكاوى تتعلق بتأخير بدء العملية الانتخابية أو وقوع مخالفات.

وبدأ توافد الناخبين فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لتستمر عملية التصويت حتى موعد غلق اللجان المقرر، وجرت العملية في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إجراءات تأمين مكثفة لضمان سير الانتخابات بانتظام.

كما شهد محيط اللجان استعدادات أمنية مشددة تحسبًا لأي مناوشات محتملة بين أنصار المرشحين، بما يضمن الحفاظ على سلامة الناخبين وتأمين العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها.