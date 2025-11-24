البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مع وزيرة الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، اليوم الاثنين، أوجه العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائهما الذي عُقِد في وزارة الخارجية البريطانية، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية البحريني إلى لندن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين.



كما ناقش الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- سُبُل تعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة، في إطار ما نصت عليه الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار (C-SIPA)، المُبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والحرص المشترك على فتح آفاق أشمل من التعاون المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف التحديات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين خلال فترة عضوية مملكة البحرين غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين المقبلين.



وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود للانتهاء من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.



كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإنهاء الصراعات حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين، وتبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان والسودان، والجهود التي تُبذل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والمساعي الهادفة إلى إرساء السلام العادل الشامل في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

