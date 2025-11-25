صدى البلد يستقبل وزير الرياضة للحديث عن أبرز القضايا الرياضية

استقبل الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع صدي البلد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في ندوة للحديث في أبرز القضايا علي الساحة الرياضية.

وتطرق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلي مختلف القضايا والأزمات الخاصة بالأندية يأتي في مقدمتها نادي الزمالك.

كما تحدث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حول عن ملف تطوير الشباب والناشئين وخارطة الطريق التي طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وقام الكاتب الصحفي طه جبريل بإهداء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة درع موقع صدي البلد الإخباري.