معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
ماذا حدث في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب؟.. الداخلية تناشد المواطنين للإبلاغ عن أي خروقات في العملية الانتخابية
بالصور

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أسماء عبد الحفيظ

كشف خبراء في طب النساء عن أكثر الأخطاء شيوعًا التي ترتكبها النساء في العناية بـ المناطق الحساسة.

 وأكدت الطبيبة أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى التهابات مزمنة أو مشاكل جلدية مزعجة وتوضح أن الوعي بالعناية الصحيحة أمر ضروري للوقاية من الأمراض، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الأخطاء الشائعة للعناية بالمناطق الحساسة وتأثيرها على الصحة

أحد الأخطاء هو استخدام الصابون العادي القوي الذي يغير توازن درجة الحموضة في المناطق الحساسة ويسبب تهيج الجلد والخطر الثاني هو الإفراط في الغسل مما يؤدي إلى إزالة البكتيريا النافعة ويزيد من خطر العدوى

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن 

الخطأ الثالث هو ارتداء الملابس الضيقة جدًا التي تمنع تهوية الجلد وتؤدي إلى تكاثر البكتيريا والفيروسات والخطأ الرابع هو استخدام منتجات معطرة تحتوي على مواد كيميائية قوية تسبب التهابات والحساسية

الخطأ الخامس هو مشاركة المناشف أو أدوات النظافة الشخصية مما يزيد من خطر انتقال العدوى أما الخطأ السادس فهو تجاهل الفحوصات الدورية وقد يؤدي إلى اكتشاف متأخر للمشكلات والخطأ السابع هو استخدام طرق إزالة الشعر غير آمنة تسبب التهيج والجروح

اقرأ أيضًا:

نصائح للعناية الصحيحة

تنصح الطبيبة باستخدام منتجات تنظيف لطيفة مخصصة للمناطق الحساسة وارتداء ملابس قطنية وتجنب الإفراط في الغسل والحفاظ على نظافة الأدوات الشخصية كما تنصح بالمراجعة الدورية للطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية

الحساسة العناية بالمناطق الحساسة أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة

بالصور

فيديو

