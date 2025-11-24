أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

كشف خبراء في طب النساء عن أكثر الأخطاء شيوعًا التي ترتكبها النساء في العناية بـ المناطق الحساسة.

وأكدت الطبيبة أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى التهابات مزمنة أو مشاكل جلدية مزعجة وتوضح أن الوعي بالعناية الصحيحة أمر ضروري للوقاية من الأمراض، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الأخطاء الشائعة للعناية بالمناطق الحساسة وتأثيرها على الصحة

أحد الأخطاء هو استخدام الصابون العادي القوي الذي يغير توازن درجة الحموضة في المناطق الحساسة ويسبب تهيج الجلد والخطر الثاني هو الإفراط في الغسل مما يؤدي إلى إزالة البكتيريا النافعة ويزيد من خطر العدوى

الخطأ الثالث هو ارتداء الملابس الضيقة جدًا التي تمنع تهوية الجلد وتؤدي إلى تكاثر البكتيريا والفيروسات والخطأ الرابع هو استخدام منتجات معطرة تحتوي على مواد كيميائية قوية تسبب التهابات والحساسية

الخطأ الخامس هو مشاركة المناشف أو أدوات النظافة الشخصية مما يزيد من خطر انتقال العدوى أما الخطأ السادس فهو تجاهل الفحوصات الدورية وقد يؤدي إلى اكتشاف متأخر للمشكلات والخطأ السابع هو استخدام طرق إزالة الشعر غير آمنة تسبب التهيج والجروح

نصائح للعناية الصحيحة

تنصح الطبيبة باستخدام منتجات تنظيف لطيفة مخصصة للمناطق الحساسة وارتداء ملابس قطنية وتجنب الإفراط في الغسل والحفاظ على نظافة الأدوات الشخصية كما تنصح بالمراجعة الدورية للطبيب عند ظهور أي أعراض غير طبيعية