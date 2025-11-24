قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تشتري iphone أمير دولة قطر بدون ضريبة

كيف تشتري iphone أمير دولة قطر بدون ضريبة
كيف تشتري iphone أمير دولة قطر بدون ضريبة
كريم جمال

تصدر هاتف آيفون 13 قوائم البحث في الساعات القليلة الماضية؛ بعد انتشار صورة لهاتف الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر من علامة آبل وهو يصور به على منصة "إكس" تويتر سابقاً.

وكان صاحب التغريدة الأول عن هاتف الشيخ حمد بن تميم، بلوجر من دولة رواندا الإفريقية، الذي استغرب من حمل أمير دولة بحجم ثراء دولة قطر، لهاتف قديم، واصفاً ذلك: "التواضع هو أساس المعرفة الحقيقية والحكمة".

وتداول الرواد التغريدة عن هاتف آيفون 13؛ ليصبح من أكثر الهواتف بحثا، وذلك على الرغم من أن الهاتف الحقيقي الظاهر في الصورة، هو “آيفون 12” وليس من سلسلة آيفون 13، وهو ما يوضحه تماماً الإطار الخلفي لكاميرات الهاتف.

وإن كنت تريد شراء هاتف آيفون 13 جديد بدون أي رسوم إضافية، فالموضوع يتوقف على مكان شراء الهاتف، حيث ننصح بالذهاب للمحال المعتمدة والمعروفة التي تبيع منتجاتها “خالصة الضريبة” دون أي مصروفات زيادة.

ويبلغ سعر هاتف آيفون 13 الرسمي في مصر “مدفوع الضريبة” حوالي 29 ألف جنيه لنسخة 128 جيجابايت، ويمكنك التوفير قليلاً إذا اخترت نظام تقسيط بدون فوائد.

يذكر أن هاتف آيفون 13 أصدرته آبل الأمريكية رسمياً في عام 2021، مقابل سعر 700 دولار.

يأتي هاتف iPhone 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

ويعمل هاتف iPhone 13، بمعالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

كما يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطارا في الثانية، مع فلاش رباعي، ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف iPhone 13، ببطارية 3240 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.

أمير قطر تميم بن حمد آيفون آيفون 13 iPhone iPhone 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

رئيس الاعلي للقضاء

رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

المجنى عليه

بسب نزاع قضائى.. تعدى شخصين على آخر بسلاح أبيض بالدقهلية

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد