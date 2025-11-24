كيف تشتري iphone أمير دولة قطر بدون ضريبة

تصدر هاتف آيفون 13 قوائم البحث في الساعات القليلة الماضية؛ بعد انتشار صورة لهاتف الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر من علامة آبل وهو يصور به على منصة "إكس" تويتر سابقاً.

وكان صاحب التغريدة الأول عن هاتف الشيخ حمد بن تميم، بلوجر من دولة رواندا الإفريقية، الذي استغرب من حمل أمير دولة بحجم ثراء دولة قطر، لهاتف قديم، واصفاً ذلك: "التواضع هو أساس المعرفة الحقيقية والحكمة".

وتداول الرواد التغريدة عن هاتف آيفون 13؛ ليصبح من أكثر الهواتف بحثا، وذلك على الرغم من أن الهاتف الحقيقي الظاهر في الصورة، هو “آيفون 12” وليس من سلسلة آيفون 13، وهو ما يوضحه تماماً الإطار الخلفي لكاميرات الهاتف.

وإن كنت تريد شراء هاتف آيفون 13 جديد بدون أي رسوم إضافية، فالموضوع يتوقف على مكان شراء الهاتف، حيث ننصح بالذهاب للمحال المعتمدة والمعروفة التي تبيع منتجاتها “خالصة الضريبة” دون أي مصروفات زيادة.

ويبلغ سعر هاتف آيفون 13 الرسمي في مصر “مدفوع الضريبة” حوالي 29 ألف جنيه لنسخة 128 جيجابايت، ويمكنك التوفير قليلاً إذا اخترت نظام تقسيط بدون فوائد.

يذكر أن هاتف آيفون 13 أصدرته آبل الأمريكية رسمياً في عام 2021، مقابل سعر 700 دولار.

يأتي هاتف iPhone 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

ويعمل هاتف iPhone 13، بمعالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

كما يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطارا في الثانية، مع فلاش رباعي، ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف iPhone 13، ببطارية 3240 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.