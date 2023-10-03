جبنالك أرخص سعر..اشتري iPhone 12 بـ 12 ألف جنيه

مع اقتراب موسم الأعياد الهندي، يستعد تجار التجزئة الهنود عبر الإنترنت لأحداث البيع واسعة النطاق حيث تعد الهند من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم. بالأمس، كشفت Amazon عن iPhone 13 من Apple سيكون متاحًا بأقل من 40 ألف روبية خلال مهرجان Great Indian Festival sale. الآن، كشفت Flipkart عن عرضها لـ iPhone 12.

كشف موقع Flipkart أن iPhone 12 سيبدأ بسعر 32999 روبية (أي ما يعادل 12 ألف جنيه تقريبا) خلال Big Billion Day الذي من المقرر أن يبدأ من 8 أكتوبر. خلال البيع، سيكون سعر الصفقة الخاص لـ iPhone 12 (64GB) هو 38999 روبية. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على خصم فوري بقيمة 3000 روبية من خلال العروض الخلفية وعرض استبدال بقيمة 3000 روبية، مما سيخفض سعرها إلى 32999 روبية. إذا كنت لا تذهب لعرض التبادل. سيكلف الهاتف 35999 روبية.

جبنالك أرخص سعر..اشتري iPhone 12 ب 12 ألف جنيه

فهل يستحق الأمر شراء iPhone 12 64GB مقابل 35999 روبية (12 ألف جنيه مصري)؟ حسنًا، سيقول المنطق السليم لا لأن الهاتف الذكي يبلغ من العمر 3 سنوات بالفعل وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت منخفضة للغاية في هذا اليوم وهذا العصر. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة كاملة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي ستخدمك بشكل أفضل في هذا النطاق السعري مثل Nothing Phone (2)، والذي سيكون متاحًا مقابل 32999 روبية فقط خلال بيع Flipkart BBD. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على iPhone 13 الذي سينخفض ​​أقل من 40 ألف روبية على Amazon.

ومع ذلك، إذا كنت تريد تجربة iOS أو كنت تريد الحصول على شعار Apple على يديك، فإن iPhone 12 لا يزال نقطة دخول لائقة حيث لا تزال الكاميرا جيدة جدًا، وتجربة المستخدم سلسة.