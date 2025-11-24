إصابة 22 فرد أمن مركزي في حادث انقلاب سيارة ترحيلات بالبحيرة

‎أصيب 23 فردا من قوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ترحيلات، على الطريق الزراعي بنطاق مركز دمنهور.



‎وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، يفيد بانقلاب سيارة ترحيلات، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ترحيلات شرطة، وإصابة 23 فردا من قوات الأمن المركزي بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وجرى الدفع بـ 12 سيارة إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم.

‎والمصابون هم:

إبراهيم عرفات إبراهيم ( 21 عامًا). عبد الله معتمد عبد الجواد ( 23 عامًا). محمود حمادة محمود ( 20 عامًا). محمد ناجي أحمد (20 عامًا). أحمد محمد علي ( 20 عامًا). إسلام محمد الشحات (20 عامًا). أبو بكر عبد الونيس علي (20 عامًا). خميس حسين شعبان (20 عامًا). محمد رشدي محمد (20 عامًا). محمد سعيد إبراهيم (21 عامًا). محمد عبد الله عبد الكريم (21 عامًا). محمد عبد الوهاب عبد الله (49 عامًا). محمد أشرف محمود محمد (21 عامًا). أحمد شريف السيد (22 عامًا). محمود أحمد جمعة (22 عامًا). محمد دسوقي محمد (23 عامًا). رمضان محروس محمد (22 عامًا). محمود أحمد مصطفى (24 عامًا). محمد رأفت (23 عامًا). محمود أشرف عبد العال (21 عامًا). وسام هاني إبراهيم (21 عامًا). محمود محمد جودة (22 عامًا). سعيد علاء عطية الطويل (24 عامًا).

وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق أعمالها في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.