إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
محافظات

رئيس مياه القناة: إجراء فوري ضد مطعم واصلاح كسر شرق البحيرات

احد المطاعم المخالفة
احد المطاعم المخالفة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال اصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة شرق البحيرات بالقنطرة شرق، في مدة زمنية وجيزة فور تلقي البلاغ، كما تم تحرير محضر ضد أحد المطاعم لقيامه بالصرف الصناعي في بالوعات الأمطار بمنطقة حي الشرق ببورسعيد مما تسبب في انسدادها.

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي بلاغ  لغرفة العمليات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 400 مم المغذي من الرافع الاستراتيجي بالإسماعيلية الجديدة الي قري شرق البحيرات، منها قرية التقدم والعبور والسلام والأبطال رافع لـ 500، ورافع 750 قري شرق البحيرات، وتمت أعمال الأصلاح بمعرفة رجال شبكات القنطرة شرق، واعادة الخدمة، وذلك في مدة زمنية وجيزة، دون التأثير علي المواطنين.


وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، في جميع المواقع.

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، انه أثناء أعمال تطهير بالوعات وشنايش الامطار ومرور ادارة الصرف الصناعي علي شبكات حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك للتأكد من مطابقة المنشأت للصرف علي شبكات الصرف الصحي العموموية، تبين أن صرف أحد المطاعم يوجد به عدد 2  خط صرف الأول علي بلاعه المطر وهذا يعتبر مخالفة حيث أن بلاعه المطر مخصصه للامطار فقط، كما انه لايوجدأي مصافي تحجز الرواسب الخارجه من المنشأه، كما توجد كميات من بواقي الفراولة بجانب بلاعه المطر، مما يؤدي الي نزول تلك المخلفات الصلبه علي المطبق وعمل انسدادات بالخط، وتم تحرير محضر للمطعم.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، انه تم تطبيب الخط الموصل علي بلاع المطر، والتخلص من المخلفات الصلبه في الأمان المخصصه بذلك، وعمل تطهير البياره الخارجية للمطعم وتركيب مصافي علي ماسورة الصرف علي الشبكة لمنع خروج أي رواسب ومخلفات صلبه علي الشبكه، كما تم فصل الخط الخاص بالمطعم عن العماره الملاصقه له والتوصيل علي شبكة الصرف مباشره مع تركيب مصافي قبل الخروج علي الشبكه، كما تم عمل غرفه لحجز الدهون والرواسب وعمل شبكة علي ماسورة للصرف علي الخط الصرف الصحي العمومى.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيليلة اخبار محافظة الاسماعيلية

