الوطنية للانتخابات: متابعة دقيقة لليوم الأول من المرحلة الثانية والتعامل مع جميع الشكاوى

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكيد على انتظام التصويت في كافة اللجان.

التعامل مع جميع الشكاوى

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تلقت بعض الشكاوى من عدد من الأحزاب، مؤكداً أنه تم التعامل مع جميع هذه الشكاوى وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

سير التصويت في جميع الدوائر

وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب سير التصويت في جميع الدوائر، مع الحرص على توفير الدعم اللوجستي والتقني للجان لضمان سهولة عملية التصويت للمواطنين، والحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات في المرحلة الثانية.