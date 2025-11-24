الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال القاضي احمد أبو عمرة، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمحافظة الاسماعيلية، إنه تم رصد مشاحنات بين أنصار مرشحين أمام مدرسة الشاطر الإعدادية بنات بدائرة مركز الاسماعيلية وتم السيطرة عليها من قبل الشرطة ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

كما حدثت مشاحنات أخرى في أبو صوير بمدرسة فتحي السماك، التابعة للجنة العامة الثالثة بين مرشحين بعضهم البعض.

وفي اللجنة الفرعية رقم 26 بدائرة التل الكبير تم انقطاع التيار الكهربائي وتم الدفع بمولد كهربائي لإضاءة المقر وبعد ساعة عاد التيار الكهربائي.