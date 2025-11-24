قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
توك شو

الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد شحتة

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن موقف الهيئة من الشكاوى الواردة إليها من الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وقال القاضي احمد أبو عمرة، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمحافظة الاسماعيلية، إنه تم رصد مشاحنات بين أنصار مرشحين أمام مدرسة الشاطر الإعدادية بنات بدائرة مركز الاسماعيلية وتم السيطرة عليها من قبل الشرطة ولم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

كما حدثت مشاحنات أخرى في أبو صوير بمدرسة فتحي السماك، التابعة للجنة العامة الثالثة بين مرشحين بعضهم البعض.

وفي اللجنة الفرعية رقم 26 بدائرة التل الكبير تم انقطاع التيار الكهربائي وتم الدفع بمولد كهربائي لإضاءة المقر وبعد ساعة عاد التيار الكهربائي.

