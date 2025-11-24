أحمد موسى لـ الهيئة الوطنية للانتخابات: «مفيش مشكلة تعيد الانتخابات زي ما حصل المرحلة الأولى».. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية قبضت على أنصار مرشح قاموا بتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة، وذلك بعد نشر مرشح فيديو بوجود أنصار لمرشح آخر يقومون بشراء الأصوات.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عدة فيديوهات لمرشحين في المحلة والسويس والمنوفية يدعون بوجود رشاوي انتخابية، أو وجود توجيه للناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2025.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات معنية بالرد على هذه الأمور، وتوضيح الحقيقة للرأي العام، لذا لابد أن يكون الرد في منتهى الشفافية والثقة.

وتابع: الداخلية قامت بالقبض على متهم قام بإلقاء زجاجة مشتعلة أمام مقر أحد اللجان في محافظة الدقهلية، والذي ثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو متداول على السوشيال ميديا من محافظة المنوفية يبدو أن شخصا داخل عربية يقوم بشراء أصوات انتخابية، معقبًا: «لازم نشوف العربية دي تبع مين، العربية تبع مرشح أكيد، والناس اللي فيها بتدفع فلوس علشان الناس تروح تصوت لمرشح معين، لا يليق المظهر دا، الهيئة الوطنية للانتخابات كل الثقة فيهم، لو هنعمل زي المرحلة الأولى ونعيد الانتخابات تاني حتى لو تطلب الأمر نعيد المرحلة بالكامل مفيش مشكلة، مش عاوزين نائب جاي بفلوس، مش عاوزين انحياز لشخص أو لحزب، لا يعنيني دا الشخص ولا الحزب دا".