رئيس القابضة لمياه الشرب يبحث برنامج إدارة مياه دلتا النيل مع الوكالة الألمانية
بيوزعوا أموال لشراء الأصوات.. القبض على أنصار مرشح بانتخابات النواب
بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية
مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تعمل على انهيار وقف إطلاق النار وتمارس التهجير القسري
بث مباشر| مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية
الوطنية للانتخابات: انقطاع الكهرباء ومشاحنات بين أنصار مرشحين في الإسماعيلية
400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
سعر الدولار الآن في مصر الإثنين 24 نوفمبر 2025
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا .. والعظمى بالقاهرة 25
الوطنية للانتخابات: سقوط مروحة على موظفة بإحدى لجان الدقهلية ونقلها للمستشفى
أحمد موسى يطالب ببيانات رسمية حول وقائع شراء الأصوات ويؤكد ضبط متورطين في المحلة والدقهلية
رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة
أحمد موسى لـ الهيئة الوطنية للانتخابات: «مفيش مشكلة تعيد الانتخابات زي ما حصل المرحلة الأولى».. فيديو

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية قبضت على أنصار مرشح قاموا بتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة، وذلك بعد نشر مرشح فيديو بوجود أنصار لمرشح آخر يقومون بشراء الأصوات.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عدة فيديوهات لمرشحين في المحلة والسويس والمنوفية يدعون بوجود رشاوي انتخابية، أو وجود توجيه للناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2025.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات معنية بالرد على هذه الأمور، وتوضيح الحقيقة للرأي العام، لذا لابد أن يكون الرد في منتهى الشفافية والثقة.

وتابع: الداخلية قامت بالقبض على متهم قام بإلقاء زجاجة مشتعلة أمام مقر أحد اللجان في محافظة الدقهلية، والذي ثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو متداول على السوشيال ميديا من محافظة المنوفية يبدو أن شخصا داخل عربية يقوم بشراء أصوات انتخابية، معقبًا: «لازم نشوف العربية دي تبع مين، العربية تبع مرشح أكيد، والناس اللي فيها بتدفع فلوس علشان الناس تروح تصوت لمرشح معين، لا يليق المظهر دا، الهيئة الوطنية للانتخابات كل الثقة فيهم، لو هنعمل زي المرحلة الأولى ونعيد الانتخابات تاني حتى لو تطلب الأمر نعيد المرحلة بالكامل مفيش مشكلة، مش عاوزين نائب جاي بفلوس، مش عاوزين انحياز لشخص أو لحزب، لا يعنيني دا الشخص ولا الحزب دا".  

محافظة الدقهلية الإعلامي أحمد موسى رشاوي انتخابية على مسئوليتي أنصار مرشح وزارة الداخلية

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

سيول تضرب 5 مناطق بجنوب البلاد .. تطورات حالة الطقس في ساعات

زوجة الراحل شيكا تحتفل ببرائتها من تهمة تجارة الأعضاء

الغندور يكشف تفاصيل جديدة في إيقاف قيد الزمالك

بعد إيقاف القيد .. الغندور: الزمالك رايح لمرحلة صعبة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

إقبال كثيف من الناخبين بمنطقة عين شمس.. صور

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

