البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

أحمد موسى لـ الوطنية للانتخابات: لو فيه مخالفات نعيد الجولة الثانية.. مش عايزين نائب جاي بفلوس

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية قبضت على أنصار مرشح قاموا بتوزيع أموال على الناخبين بالمحلة، وذلك بعد نشر مرشح فيديو بوجود أنصار لمرشح آخر يقومون بشراء الأصوات.

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عدة فيديوهات لمرشحين في المحلة والسويس والمنوفية يدعون بوجود رشاوي انتخابية، أو وجود توجيه للناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، في اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية 2025.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات معنية بالرد على هذه الأمور، وتوضيح الحقيقة للرأي العام، لذا لابد أن يكون الرد في منتهى الشفافية والثقة.

وتابع: الداخلية قامت بالقبض على متهم قام بإلقاء زجاجة مشتعلة أمام مقر أحد اللجان في محافظة الدقهلية، والذي ثبت أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو متداول على السوشيال ميديا من محافظة المنوفية يبدو أن شخصا داخل عربية يقوم بشراء أصوات انتخابية، معقبًا: «لازم نشوف العربية دي تبع مين، العربية تبع مرشح أكيد، والناس اللي فيها بتدفع فلوس علشان الناس تروح تصوت لمرشح معين، لا يليق المظهر دا، الهيئة الوطنية للانتخابات كل الثقة فيهم، لو هنعمل زي المرحلة الأولى ونعيد الانتخابات تاني حتى لو تطلب الأمر نعيد المرحلة بالكامل مفيش مشكلة، مش عاوزين نائب جاي بفلوس، مش عاوزين انحياز لشخص أو لحزب، لا يعنيني دا الشخص ولا الحزب دا".

الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي الجولة الثانية الوطنية للانتخابات أحمد موسى

