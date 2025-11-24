أحمد موسى يطالب بضمانات انتخابية أكبر لمواجهة المال السياسي في السباق البرلماني

دعا الإعلامي أحمد موسى إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية ومواجهة أي ممارسات قد تسيء لها، مؤكدًا أن وجود انتخابات حقيقية يعكس قيمة الدولة وإصرارها على ترسيخ الإرادة الشعبية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، شدد موسى على ضرورة معالجة أي سلبيات تظهر أثناء العملية الانتخابية، لافتًا إلى ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في توزيع مبالغ مالية على الناخبين، وتحرك الأجهزة الأمنية للتعامل معهم فورًا.

وأكد أن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقدم للرأي العام كل المعلومات بوضوح، حتى يشعر المواطن بأن صوته في مأمن ويشارك بثقة في صناديق الاقتراع.

وأضاف أن استخدام المال السياسي يسيء للمرشح قبل أن يسيء للانتخابات نفسها، مشددًا على أن البرلمان يحتاج إلى نواب يعبرون بصدق عن إرادة الناخبين، لا إلى من يعتمدون على شراء الأصوات.

وأوضح موسى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتخابات تنافسية حقيقية تعيد للمواطن اهتمامه بالمشهد البرلماني، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تعمل على ضمان بيئة انتخابية نزيهة لا تشوبها ممارسات غير قانونية.

https://www.youtube.com/live/W43Oq0loN8s?si=ofVY43X_4G3C2zOl