مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

أصدرت دراسة حديثة قائمة بأهم العلامات التي تشير إلى وجود خلل في الهرمونات عند النساء وأكدت الطبيبة أن الهرمونات تؤثر على جميع وظائف الجسم بدءًا من المزاج والطاقة وصولًا إلى الوزن والبشرة والشعر وأوضحت أن تجاهل العلامات المبكرة قد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد

الأعراض الأكثر شيوعًا للخلل الهرموني

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

تشير الطبيبة إلى أن التعب المستمر بدون سبب واضح واضطراب النوم وتقلب المزاج المفاجئ وزيادة أو نقصان الوزن بشكل غير مبرر تعتبر من أبرز العلامات وتوضح أن اضطرابات الدورة الشهرية مثل النزيف الغير منتظم أو غياب الدورة لفترات طويلة تعد أيضًا مؤشرات مهمة

تأثير الهرمونات على الصحة العامة

توضح الطبيبة أن خلل الهرمونات لا يؤثر على المزاج فقط بل يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم وزيادة تساقط الشعر وضعف البشرة وتوضح أن اكتشاف المشكلة مبكرًا يتيح العلاج بشكل أكثر فعالية ويقلل من المضاعفات الصحية

نصائح للمتابعة والفحص الدوري

توصي الطبيبة بإجراء فحوصات دورية لمستوى الهرمونات خاصة إذا كانت المرأة تعاني من أي من الأعراض السابقة كما تنصح بتسجيل ملاحظات عن التغيرات اليومية في الجسم والمزاج لمساعدة الطبيب على تشخيص الخلل بدقة