مرأة ومنوعات

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

عملية
عملية
ريهام قدري

شهدت مصر إنجازًا طبيًا مهمًا في مجال جراحات السمع المتقدمة، بعد نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، ولدت بعيب خلقي تسبب في فقدانها القدرة على السمع. 

وتعد هذه الجراحة من أدق التدخلات الطبية على مستوى العالم، ولا تُجرى إلا لعدد محدود من الحالات التي لا تستجيب لزراعة القوقعة أو أي بدائل علاجية أخرى.


وجرى تنفيذ العملية ضمن جهود مشروع "حكاية صوت" الداعم للأطفال فاقدي السمع، والذي نجح في تنفيذ مجموعة من الجراحات النادرة في هذا التخصص، من بينها استقدام خبرات طبية أجنبية بهدف توفير أحدث الحلول العلاجية داخل مصر.


وأُجريت العملية تحت إشراف الخبير العالمي أ.د. روبرت بهر – أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة فولدا في ألمانيا، وذلك بالتعاون مع الفريق الطبي المصري المعتمد دوليًا لإجراء هذا النوع من الجراحات، بقيادة أ.د. وليد فرج عزت – أستاذ جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس أ.د. هشام طه – أستاذ ورئيس وحدة طب السمع والاتزان بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان EAVMA.


وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفلة كانت من الحالات التي لا تستجيب لعمليات زراعة القوقعة، مما جعل استحثاث جذع المخ هو الحل الأنسب لاستعادة القدرة على سماع الأصوات. وقد تمت الجراحة بنجاح كامل، وتخضع الطفلة حاليًا لبرنامج متخصص للتأهيل السمعي وجلسات التخاطب.


ويؤكد هذا النجاح قدرة الفرق الطبية المصرية على إجراء واحدة من أكثر الجراحات دقة وتعقيدًا في العالم، إلى جانب الدور المتنامي للمبادرات الداعمة للأطفال فاقدي السمع في توسيع نطاق الخدمات الصحية المتقدمة ومنح الأمل لمن يعانون من فقدان السمع العميق.

