بالصور

بالأسماء.. فوز450 شخصا بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بالشرقية

تضامن الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم نتائج القرعة الإلكترونية لإختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم ١٤٤٧ هجرية/٢٠٢٦ ميلادية موجهاً خالص التهاني إلى المواطنين الذين حالفهم الحظ هذا العام ، مؤكداً أن عملية الإختيار تمت من خلال منظومة إلكترونية دقيقة تضمن معايير الشفافية والنزاهة.

أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة التضامن الإجتماعي في إعداد وتنظيم المنظومة الإلكترونية للقرعة والتي ساهمت في خروج الإجراءات بصورة متميزة ومنظمة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لمن لم يحالفهما الحظ هذا العام في فرص مقبلة.

دعا المحافظ الحجاج إلى الدعاء لمصر خلال أدائهم المناسك متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعودة سالمة إلى أرض الوطن بعد إتمام الشعائر بكل يسر وأمان.

الشرقية محافظ الشرقية الجمعيات الأهلية القرعة الإلكترونية

