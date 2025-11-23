قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مخدرات بـ78مليون جنيه.. مصرع 3 تجار بمعركة مع الشرطة بـ سوهاج |صور

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة سوهاج.

مخدرات ب78 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد وعلى أحدهم بالإعدام فى جنايات " قتل عمد –شروع فى قتل – إتجار بالمخدرات - سرقة بالإكراه – سلاح نارى") بنطاق محافظة "سوهاج" وضبط باقى عناصر تلك البؤر .. وبحوزتهم (قرابة 374 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيدرو، حشيش، هيروين، شابو، كوكايين، أفيون"-
5 آلاف قرص مخدر - 98 قطعة سلاح نارى "22 بندقية آلية،
43 بندقية خرطوش ، 29 فرد خرطوش، 3 طبنجات، رشاش") ..

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (78) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

الأجهزة الأمنية بؤر إجرامية المواد المخدرة الأسلحة النارية مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة

