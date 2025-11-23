إحالة حارس عقار للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض صغيرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة حارس عقار لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طفلة داخل مدخل عقار فى منطقة جاردن سيتي.

بواب تحرش بـ طفله

تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض طفلتها للتحرش على يد بواب العقار التى تسكن فيه.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة التى أكدت أن حارس عقار التى تسكن فيه، اعتاد معاكستها بألفاظ بها ايحاءات، وفى يوم الواقعة اثناء دخولها العقار امسك يدها وقبلها أكثر من مرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات.