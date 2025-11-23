تفاصيل السجن عامين لـ سائق بتهمة دهس شاب في السلام

قضت محكمة جنح بالقاهرة، بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن عامين، لاتهامه بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بأحد شوارع السلام مما أسفر عن إصابة شخص بكسور متفرقة مما أسفر عن مصرعه.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء عبور شاب يبلغ من العمر 38 سنة الشارع صدمته سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي مما أسفر عن مصرعه متأثرا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.