رابط يسهل الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلم عليها.. تعرف عليه

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

https://bit.ly/3aPtbnW

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

توفر بوابة الحكومة المصرية إمكانية قضاء العديد من الخدمات المرورية المختلفة ومنها الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها.

خطوات معرفة مخالفات المرور من خلال بوابة الحكومة المصرية

الاستعلامات أيقونة مخالفات رخص المركبات ادخل رقم اللوحة الخاص بالسيارة اضغط على إجمالي المخالفات سداد المخالفة المرورية «أون لاين»

كيفية التصالح علي مخالفات المرور ، من خلال بوابة مخالفات نيابة المرور، التي تتيح للمواطنين خصم 50% لمدة 3 أيام للتصالح.

كيفية عمل التصالح على مخالفات المرور

يمكنك عمل تصالح علي مخالفات المرور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW . اختر أيقونة الاستعلامات عن مخالفات المرور. حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة. اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة. اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات. حدد الاختيار علي مربع التصالح علي المخالفات الموافقة علي الشروط والأحكام اتباع عمليات الدفع الألكتروني انتظار نتيجة التصالح

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري

دفع مخالفات المرور فوري هي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور ثم اختيار الدفع إلكترونيا، ويتم سداد المخالفات في الحال.

كما توفر بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية إمكانية سداد المخالفات المرورية عن طريق الآتي:

من الصفحة الرئيسية لبوابة الحكومة المصرية الضغط على أيقونة المخالفات.

الضغط على أيقونة سداد المخالفات.

ملء خانة تطلب منه إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة.

الضغط على عرض المخالفات.

الضغط على المخالفة التي يريد تسديدها.

اختيار طريقة الدفع.

الضغط على زر تأكيد.

بعدها تظهر المخالفات المدفوعة.