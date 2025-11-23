قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
حوادث

شبكة شـ ذوذ العمرانية من أ إلي ب .. متعة وابتزاز وأموال .. القصة كاملة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة شبكة مكونة من 4 أشخاص تخصصوا في اصطياد الشباب من الراغبين في ممارسة الشذوذ إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة:

شهادة مجري التحريات 

شهد الضابط مُجري التحريات أن تحرياته السرية التي أجراها أكدت صحة الواقعة على نحو لا يخالف ما شهد به الشاهد الأول، حيث قام المتهم الثالث باقتياد الشاهد الأول على إثر محادثات دارت بينهم إلى شقة سكنية محل الواقعة. ولحظة خلع ملابسهما، فوجئ بباقي المتهمين يدخلون عليه الغرفة منهالين عليه ضربًا، وكان المتهم الثاني ممسكًا بهاتفه المحمول يقوم بتصوير الشاهد الأول مجردًا من الملابس، وهددوه بنشر ذلك المقطع ما لم يُرسل إليهم مبلغًا ماليًا. فاستجاب لهم واستولوا على المبلغ المالي.

اعترافات المتهم في القضية 

واعترف أحد المتهمين خلال التحقيقات بتعرفه على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استدرجه ذلك المتهم إلى مسكنه رغبة منه في ممارسة الفجور، فطاوعه. وعند وصوله، أبصر المتهم الثالث الذي دلف إلى غرفة داخل المسكن وحسر عن نفسه ملابسه، وحسر المتهم الثالث عن نفسه ملابسه أيضًا. وفوجئ بالمتهمين جميعًا يقتحمون الغرفة، وكان الثاني ممسكًا بهاتف محمول يقوم بتصويره عاري الجسد. انهالوا عليه ضربًا وهددوه بنشر ذلك المقطع المصور، وطلبوا منه مبلغًا ماليًا لعدم نشره. فاستجاب لهم وأرسل عبر الهاتف المحمول للمتهم الرابع مبلغ 12 ألف جنيه مصري. وظل محتجزًا لبضع ساعات حتى تركوه يرحل، فتوجه إلى القسم وأبلغ عن الواقعة.

اعترافات المتهم الثاني

اعترف المتهم الثاني خلال التحقيقات بقيامهم بتصوير المتهم الثالث والضحية بالكامل، حيث قام بخلع ملابسه والنوم مع الضحية على السرير وتصوير فيديو كامل وكأنه فيلم سينمائي. وأوضح المتهم الثاني أنه تعرف على أحد المتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استدرجه ذلك المتهم إلى مسكنه برغبة منه في ممارسة الفجور، فطاوعه. 

وعند وصوله، أبصر المتهم الثالث، حيث دلف إلى غرفة داخل المسكن وخلع ملابسه، وقام المتهم الثالث بالمثل. وفوجئ بالمتهمين جميعاً يقتحمون الغرفة، بينما كان المتهم الثاني ممسكاً بهاتف محمول يقوم بتصويره عارياً. 

انهالوا عليه ضرباً وهددوه بنشر ذلك المقطع المصور، وطلبوا منه مبلغاً مالياً لعدم نشره. 

استجاب لهم وأرسل عبر الهاتف المحمول للمتهم الرابع مبلغ 12 ألف جنيه مصري. ظل محتجزاً لبضع ساعات حتى تركوه يرحل، فتوجه إلى القسم وأبلغ عن الواقعة.

نص أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الخامس، وهو طفل تجاوز سنه الخامسة عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية، ارتكب مع آخرين الواقعة المذكورة، حيث قاموا بخطف المجني عليه بالتحايل. وذلك بعد اتفاق إجرامي بين جميع المتهمين، حيث استدرجه المتهم الثالث إلى محل الواقعة، وأبعدوه عن أعين المارة لإتمام جريمتهم. وما إن دخل المجني عليه إلى المكان حتى وجد باقي المتهمين داخله.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، حيث إنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، إذ أرغموه على خلع ملابسه واعتدوا عليه بالضرب. وما إن خلع ملابسه حتى ظهرت عورته، فقام المتهم الثاني بتصويره بهاتفه المحمول مهدداً إياه باستخدام ذلك المقطع، مما أدى إلى وقوع الجريمة المذكورة.

كما قاموا بسرقة المجني عليه بالإكراه، حيث استولوا على مبلغ 12 ألف جنيه أثناء تعديهم عليه بالضرب. وهددوا المجني عليه بإفشاء المقطع المصور الذي بحوزتهم، لإجباره على إرسال المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من السرقة.

شاذ شذوذ العمرانية شبكة شواذ العمرانية شبكة شذوذ العمرانة إحالة شبكة شوش

