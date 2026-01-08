إعداد الداعية المعاصر: دورة تدريبية لأئمة ودعاة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

انطلقت اليوم، دورة "إعداد الداعية المعاصر وتفكيك الفكر المتطرف"، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والمخصصة لأئمة ودعاة دولة باكستان.



تتناول الدورة التي تستمر لعدة أيام، عدداً من الموضوعات العلمية والتأهيلية، الرامية إلى تعزيز المنهج الوسطي، وتصحيح المفاهيم، وتطوير المهارات الفقهية والدعوية لدى المشاركين.



وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن ترحيبه بالأئمة والدعاة الباكستانيين في بلدهم الثاني مصر، متمنياً لهم التوفيق والسداد.



وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف، بالعمل الدعوي لنشر صحيح الدين، ومحاربة الغلو والتطرف، خاصة في ظل التحديات الراهنة، والقضايا المتشابكة، التي تتطلب جهداً فكرياً لتفنيد الأفكار المتطرفة، وكشف مغالطات المتشددين، مؤكداً أن الفكر الإسلامي الصحيح، هو فكر بناء الحضارات، الذي يقود الإنسانية نحو التطور والازدهار.

من جانبه، قال الدكتور عزيز محمود، رئيس فرع المنظمة في باكستان: "إن سعادتنا لا توصف بوجودنا بين علماء الأزهر الشريف، الذي يعد قلعة الوسطية والاعتدال، ونحن بحاجة ماسة لمثل هذه الدورات، لتبليغ الدين الصحيح، وفق أسس المنهج الأزهري الوسطي".

وقد بدأت أعمال الدورة بمحاضرة للدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، بعنوان: "التكوين الفقهي للداعية وكيفية توظيف الخطاب الفقهي في الدعوة"؛ استعرض خلالها عدة محاور، تهدف إلى بناء فكر الداعية المعاصر، وكيفية التعامل مع القضايا المستحدثة، من منظور فقهي سليم.