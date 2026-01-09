خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ، من استمرار تأثير المنخفض القطبي على البلاد، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية اليوم تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح يصل أحيانًا إلى حد الشدة على مناطق شمال الجمهورية، ويمتد تأثيرها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع اضطراب واضح في حركة الملاحة البحرية بسبب منخفض قطبي يضرب البلاد .

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف فهيم خلال تصريحات له، أن الغطاء السحابي الممطر لا يزال يغطي البلاد، حيث تتساقط الأمطار على فترات متقطعة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد. ومع تقدّم ساعات النهار، يُتوقع تزايد نشاط السحب الركامية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة أحيانًا، خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



تحذيرات عاجلة

وشدد رئيس المركز على ضرورة توخي الحذر الشديد، مطالبًا بعدم الوقوف أسفل لوحات الإعلانات أو الأشجار، وتجنب السفر غير الضروري على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وحذّر من نشاط الرياح وظهور الشبورة المائية المتقطعة، مؤكدًا أهمية القيادة الهادئة، وتأمين الأسطح والبلكونات وكل ما قد يتطاير بفعل الرياح.



من جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض أغلب أنحاء البلاد، اليوم، لنشاط رياح مثير للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الرياح تؤثر بشكل خاص على مناطق الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أن شدتها قد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو بالقرب من البيوت والأسطح المتهالكة، حرصًا على السلامة العامة.



توصيات هامة للقطاع الزراعي

وقف جميع أعمال الري والتسميد نهائيًا أثناء هطول الأمطار، وتأجيل أي معاملات أرضية حتى استقرار الأحوال الجوية.

المحاصيل الحقلية: فحص القمح بدقة، خاصة الأصناف الحساسة، والاستعداد لظهور مرض الصدأ الأصفر في المناطق عالية الرطوبة، مع تجنب استخدام مبيدات الحشائش حاليًا.

البطاطس والبنجر: متابعة الرش الوقائي ضد اللفحة والتبقعات فور هدوء الأمطار، وعدم دخول الأراضي المشبعة بالمياه.

الخضر والفراولة: تكثيف إجراءات الوقاية من العفن الرمادي، تقليل الرطوبة داخل الأنفاق الزراعية، وفتح التهوية بعد هدوء الرياح.

محاصيل الطماطم: عدم جمع أو تقطيع طماطم التجفيف اليوم في محافظتي الأقصر وأسوان.

الأشجار المثمرة: إيقاف أي عمليات رش أو معاملات زراعية على المانجو والعنب، وعدم إجراء تقليم أو إزالة أفرع في هذه الظروف الجوية.