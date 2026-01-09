بسبب تدهور الرؤية .. تأخير رحلات الطيران من وإلى أسوان

أعلنت شركة إيركايرو عن تأخير عدد من رحلاتها الجوية من وإلى مدينة أسوان، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، وما يصاحبها من انخفاض مستوى الرؤية وتأثر حركة الملاحة الجوية.

وأكدت شركة إيركايرو أن القرار يأتي حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب وأطقم الطيران، مشددة على أن هذا الإجراء خارج عن إرادتها، وأن سلامة التشغيل تأتي في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت إيركايرو أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل فور تحسن الظروف الجوية، مع تقديم الدعم اللازم للركاب المتأثرين.

كما تقدمت الشركة بخالص اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا التأخير، مثمنةً تفهمهم وتعاونهم الدائم.

تتعرض البلاد اليوم، الجمعة إلى موجة من الطقس الغير مستقر، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، تسبب في تدهور مستوى الرؤية على بعض المناطق، فيما تشهد بعض المحافظات فرص أمطار غزيرة وأخرى متوسطة.

نصحت هيئة الأرصاد، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات، فيما تحذر من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والبيوت والأسطح المتهالكة.

