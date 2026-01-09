قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بسبب تدهور الرؤية .. تأخير رحلات الطيران من وإلى أسوان

مطار أسوان الدولي
مطار أسوان الدولي

أعلنت شركة إيركايرو عن تأخير عدد من رحلاتها الجوية من وإلى مدينة أسوان، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة، وما يصاحبها من انخفاض مستوى الرؤية وتأثر حركة الملاحة الجوية.

وأكدت شركة إيركايرو أن القرار يأتي حرصًا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وضمان أمن وسلامة الركاب وأطقم الطيران، مشددة على أن هذا الإجراء خارج عن إرادتها، وأن سلامة التشغيل تأتي في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت إيركايرو أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل فور تحسن الظروف الجوية، مع تقديم الدعم اللازم للركاب المتأثرين.

كما تقدمت الشركة بخالص اعتذارها لعملائها الكرام عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا التأخير، مثمنةً تفهمهم وتعاونهم الدائم.

تتعرض البلاد اليوم، الجمعة إلى موجة من الطقس الغير مستقر، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، تسبب في تدهور مستوى الرؤية على بعض المناطق، فيما تشهد بعض المحافظات فرص أمطار غزيرة وأخرى متوسطة.

نصحت هيئة الأرصاد، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بضرورة ارتداء الكمامات، فيما تحذر من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والبيوت والأسطح المتهالكة.
 

إيركايرو شركة إيركايرو أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء .. ردد أفضل ما قاله النبي ليلا للوقاية من كل سوء

ما يُحدثه المطر

يذكر بالموت والبعث.. خطيب المسجد النبوي: ما يُحدثه المطر بالأرض دليل حسي

الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد