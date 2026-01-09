قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرار نهائي.. طاقم تحكيم جزائري لمواجهة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوت ديفوار، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها مساء السبت 11 يناير 2026، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وأسند «كاف» إدارة اللقاء للحكم الجزائري مصطفى غربال، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، نظرًا لتاريخ المنتخبين وثقلهما القاري، حيث يُعد غربال من أبرز حكام القارة خلال السنوات الأخيرة وسبق له إدارة عدد من المباريات الحاسمة في البطولات الإفريقية والدولية.

طاقم تحكيم مباراة مصر وكوت ديفوار

ويعاون مصطفى غربال في إدارة المباراة كل من الجزائري عباس أكرم زرهوني حكمًا مساعدًا أول، والجزائري عادل عبان حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما تم تعيين الجيبوتي لبان عبد الرازق أحمد حكمًا مساعدًا ثالثًا، بينما يتولى الكونغولي جان جاك نغامبو نادالا مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، اختار الاتحاد الإفريقي الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للفيديو، ويعاونه التونسي خليل حساني حكمًا مساعدًا أول للفيديو، والسوداني عبد العزيز ياسر أحمد عبد العزيز حكمًا مساعدًا ثانيًا للفيديو، في حين يتولى الأوغندي علي مولومبا توموسانجي مهمة تقييم أداء الحكام.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، خاصة في ظل الحساسية التحكيمية التي تسبق الأدوار الإقصائية، وحرص «كاف» على الدفع بأطقم تحكيم ذات خبرات كبيرة لإدارة المواجهات المصيرية.

ويأمل منتخب مصر في تخطي عقبة كوت ديفوار ومواصلة مشواره نحو استعادة اللقب القاري، في مباراة يُنتظر أن تشهد صراعًا قويًا داخل المستطيل الأخضر، مع تركيز كبير على القرارات التحكيمية في ظل اعتماد تقنية الفيديو بشكل كامل خلال الأدوار النهائية للبطولة.

