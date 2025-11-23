أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب عن كواليس مكالمة جمعته مع إمام عاشور، نجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ومن المقرّر أن يشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، التي تحتضنها قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال أحمد حسن في برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc : "إمام عاشور تواصل معي من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب مع المنتخب".

وتابع: "أنا سعيد بعودة إمام والمشاركة مع الأهلي مرة أخرى بعد تعافيه، وسأكون سعيدًا بتواجده مع منتخب مصر الأول خلال الفترة القادمة".

وأكمل: "أتمنى أن يشارك إمام عاشور مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية فهو لاعب متميز ويسعى ليقديم كل ما لديه من أول دقيقة في المشاركة".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "إمام لاعب "مُرزق" ويقدم كل ما لديه، خاض اليوم حوالي 15 - 20 دقيقة سدد حوالي 3 - 4 تسديدات، سجل منها هدف، وصنع أخر، وهذا ما يميزه كلاعب متميز ومؤثر مع فريقه".