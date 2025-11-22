خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور: إضافة قوية للأهلي وللمنتخب

أبدى الإعلامي الرياضي خالد الغندور سعادته بعودة لاعب الأهلي إمام عاشور للمشاركة قبل فترة التوقف الدولي وقبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة كبيرة داخل الملعب.

وكتب الغندور في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “سعيد ومبسوط بعودة إمام عاشور قبل التوقف وقبل كأس الأمم الأفريقية. لاعب مهم ومختلف وإضافة قوية للأهلي وللمنتخب بإذن الله".

فوز الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري

وحقق النادي الأهلي الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.