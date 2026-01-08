قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون الإيجار القديم يحدد حالتي الإخلاء الإجباري ويمنح المالك حق الطرد الفوري
فنزويلا تطلق سراح عدد كبير من السجناء بينهم أجانب
موسم عودة الإكسات.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للفتيات مع بداية السنة الجديدة
غلق كلى 3 أيام بشارع 26 يوليو من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان
انقطاع الإنترنت في طهران وأجزاء أخرى من إيران
بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله
تقرير خطير من البنتاجون.. حذف سجلات وتضليل متعمد في تسليح إسرائيل خلال حرب غزة
الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24
زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي
زلزال 2026 .. معهد الفلك المصري يحسم الجدل حول تنبؤات العالم الهولندي
نقل 7 من القيادات.. محافظ الجيزة يعيد ترتيب حي الهرم من جديد
الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار يمنع ترامب من أي عمل عسكري بفنزويلا دون تفويض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة استخراج القيد العائلي 2026 من ماكينات السجل الذكي خلال دقائق

طريقة استخراج القيد العائلي 2026 من ماكينات السجل الذكي خلال دقائق
طريقة استخراج القيد العائلي 2026 من ماكينات السجل الذكي خلال دقائق
عبد الفتاح تركي

طريقة استخراج القيد العائلي 2026 من ماكينات السجل الذكي .. في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات الأحوال المدنية وتيسير الإجراءات على المواطنين، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن من خلال ماكينات السجل الذكي المنتشرة في عدد من الميادين العامة والمراكز التجارية وبعض المنشآت الخدمية، لتصبح واحدة من أكثر الخدمات بحثا خلال الفترة الحالية، خاصة مع سعي المواطنين لإنجاز معاملاتهم الرسمية بسرعة ودون عناء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، بهدف تقليل الضغط على مكاتب السجل المدني التقليدية، والقضاء على مشكلات التكدس والزحام، مع ضمان دقة البيانات وسرعة الحصول على المستندات الرسمية المعتمدة.

واقرأ أيضًا:

اعرف الطريقة.. استخراج قيد عائلي بدون زحمة في ثوان

خدمة استخراج القيد العائلي من السجل الذكي

توفر ماكينات السجل الذكي خدمة استخراج القيد العائلي بطريقة مميكنة بالكامل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار السجل المدني، أو الالتزام بمواعيد عمل محددة، حيث تعمل هذه الماكينات على مدار اليوم في عدد من المواقع الحيوية.

وتمنح الخدمة الجديدة المواطنين فرصة الحصول على القيد العائلي في دقائق معدودة، من خلال خطوات بسيطة تعتمد على إدخال البيانات إلكترونيا، ومراجعتها بشكل فوري قبل طباعة المستند وتسليمه مباشرة لصاحب الطلب.

خطوات استخراج القيد العائلي من ماكينات السجل الذكي

تعتمد طريقة استخراج القيد العائلي من السجل الذكي على مجموعة من الخطوات الواضحة، تبدأ بإدخال بطاقة الرقم القومي السارية داخل الماكينة المخصصة لذلك، حيث يقوم النظام بقراءة البيانات الأساسية بشكل تلقائي.

وبعد ذلك تظهر على شاشة الماكينة قائمة بالخدمات المتاحة، ويقوم المواطن باختيار خدمة القيد العائلي من بين الخدمات التي تشمل أيضا شهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، وغيرها من مستندات الأحوال المدنية.

قيد عائلي

ويلي ذلك مراجعة البيانات المسجلة على النظام، للتأكد من صحتها ودقتها، قبل الانتقال إلى خطوة سداد الرسوم إلكترونيا، باستخدام وسائل الدفع المتاحة داخل الماكينة، لتقوم بعدها بطباعة القيد العائلي وتسليمه فورا دون انتظار.

صلاحية القيد العائلي الصادر إلكترونيا

أكدت وزارة الداخلية أن القيد العائلي المستخرج من ماكينات السجل الذكي يتمتع بكامل الصلاحية القانونية، ويحمل شعار الجمهورية والخاتم الرسمي المعتمد، بما يضمن الاعتراف به لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة دون أي عوائق.

ويعد هذا الإجراء نقلة نوعية في تقديم خدمات الأحوال المدنية، حيث يضمن للمواطن الحصول على مستند رسمي موثق بنفس قوة المستندات الصادرة من السجل المدني التقليدي، مع توفير الوقت والجهد.

استخراج قيد عائلي بدون زحام

ساهمت ماكينات السجل الذكي في تقليل الزحام داخل مكاتب السجل المدني، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث أصبح بإمكان المواطنين إنجاز معاملاتهم في أماكن قريبة من محل إقامتهم أو عملهم.

وتواصل مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ خطة التوسع في نشر هذه الماكينات على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.

قيد عائلي أونلاين

السجل المدني الإلكتروني وخدماته المتنوعة

لا تقتصر خدمات السجل الذكي على استخراج القيد العائلي فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من مستندات الأحوال المدنية، مثل شهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، وهو ما يجعل الماكينات بمثابة سجل مدني إلكتروني متكامل.

ويعكس هذا التطوير حرص وزارة الداخلية على تحديث منظومة الخدمات الحكومية، والاعتماد على الحلول الرقمية التي تقلل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحد من الأخطاء البشرية، وتضمن دقة البيانات المسجلة.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

يأتي التوسع في استخدام ماكينات السجل الذكي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتوفير بيئة خدمية أكثر كفاءة وشفافية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه المنظومة تسهم في تحسين تجربة المواطن، من خلال تقليل زمن الحصول على الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وضمان سهولة الوصول إلى المستندات الرسمية من دون معاناة.

قيد عائلي

إقبال متزايد على خدمات السجل الذكي

شهدت ماكينات السجل الذكي إقبالا متزايدا من المواطنين، خاصة مع تزايد الوعي بإمكانية استخراج القيد العائلي خلال دقائق، ودون الحاجة للانتظار أو التعامل مع الإجراءات الروتينية المعقدة.

وتشير المؤشرات إلى أن هذه الخدمة أصبحت من البدائل الأساسية لاستخراج القيد العائلي، خاصة للأسر التي تحتاج إلى المستند بشكل عاجل لإنهاء معاملات رسمية أو تقديمه للجهات المختلفة.

نصائح مهمة قبل استخدام السجل الذكي

تنصح الجهات المختصة المواطنين بالتأكد من سريان بطاقة الرقم القومي قبل التوجه لاستخدام ماكينات السجل الذكي، لضمان نجاح عملية استخراج القيد العائلي دون أي مشكلات.

كما يفضل مراجعة البيانات المعروضة على شاشة الماكينة بدقة قبل تأكيد الطلب، للتأكد من صحة المعلومات، والحصول على مستند مطابق للبيانات الرسمية المسجلة.

طريقة استخراج القيد العائلي طريقة استخراج القيد العائلي 2026 القيد العائلي من السجل الذكي ماكينات السجل الذكي وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي بدون زحمة السجل المدني الإلكتروني 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

ترشيحاتنا

بكين و سول تطويان سنوات الفتور: زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

بكين و سول تطويان سنوات الفتور.. زيارة رئاسية تدشن مسار استعادة العلاقات

علم مصر

مصر تعرب عن تقديرها للجهود اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

حلب

قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

بالصور

تعرف علي أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد