بعد فوز الأهلي على شبيبة القبائل.. أحمد موسى يوجه نقدا لاذعا للشناوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي يفوز على شبيبة القبائل بأربع اهداف مقابل هدف في أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "اليوم شهدنا عودة طيبة لإمام عاشور مع النادي الاهلي والمباراة تليق باسم النادي الأهلي".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تريزيجيه سجل هدفين وشريف المخيف سجل هدف وفوز الاهلي اليوم على شبيبة القبائل كبير ومستحق".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الجون اللي دخل في الشناوي مينفعش يدخل في محمد الشناوي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "لازم الشناوي يراجع حساباته وهل الشناوي كان سرحان ومش مركز ولا ايه والهدف جه في توقيت صعبة في المباراة".



