المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحلم النووي السلمي يتحقق.. نتنياهو يواصل الاغتيالات لإفشال أي تقارب أمريكي مع حماس

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

ماكينة خياطة..نهال طايل تكشف طلب الفنانة ناني سعد الدين
أكدت الإعلامية نهال طايل أن الفنانة ناني سعد الدين، رغم شهرتها ومجهودها الكبير، طلبت في حياتها شيئًا بسيطًا للغاية:«كل اللي الست دي طالباه من الدنيا ماكينة خياطة».
 

ضياء رشوان: وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يضمن عدم تكرار العدوان
أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كان له مطلب منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، وهو "وجود قوى دولية تؤمِّنُه، ولكن إسرائيل بجميع حكوماتها ترفض هذا المطلب.


منظومة أمان متطورة لحماية مفاعل الضبعة من المخاطر القصوى
كشف الدكتور أيمن الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن تكنولوجيا الجيل الثالث المتقدم المقدمة من روسيا تعد الأعلى عالميا من حيث الأمان.


محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين وسنطبق القانون بشكل حاسم
أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق القانون بكل حسم.


وزير الكهرباء: محطة الضبعة ستنتج 10% من احتياج مصر.. والتشغيل الفعلي آخر 2028
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تقترب من 8 مليارات متر مكعب في العام.


رئيس المحطات النووية: مفاعل الضبعة الأكبر في العالم والتشغيل الفعلي يبدأ 2028
أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، حيث ستنتج ما يقارب 35 مليار كيلووات ساعة سنويا.


أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار المشروعات العملاقة التي قامت بها روسيا، متابعا: الرئيس الروسي تحدث اليوم بتقدير كبير عن الرئيس السيسي والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس السيسي للمشروع.ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جمال حسين: مصر مركزاً للنجاح الثقافي بحضورها الإعلامي المميز في الدول العربية
تناول الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، افتتاح مكتب رئيسي للاتحاد في مصر، والمبادرة التي ستطلقها من القاهرة لدعم المثقف المصري، قائلا: "أولاً، مصر أم الدنيا، ولا خلاف على ذلك، ما فيش عليها خلاف. واهتمام المثقف المصري، اهتمام المواطن المصري بموضوع الثقافة عالٍ جداً".


مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يواصل الاغتيالات لإفشال أي تقارب أمريكي مع حماس
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن القراءة الدقيقة للواقع الميداني تُظهر أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما زالت متمسكة بسياساتها العنصرية والهمجية تجاه الشعب الفلسطيني، رغم تغير طبيعة الاشتباكات واتساع رقعتها منذ صباح اليوم.

مؤتمر بأداب الإسكندرية

وسط نخبة من الباحثين .. انعقاد مؤتمر الدراسات القبطية بـ آداب الإسكندرية

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

