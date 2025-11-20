أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحلم النووي السلمي يتحقق.. نتنياهو يواصل الاغتيالات لإفشال أي تقارب أمريكي مع حماس

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



ماكينة خياطة..نهال طايل تكشف طلب الفنانة ناني سعد الدين

أكدت الإعلامية نهال طايل أن الفنانة ناني سعد الدين، رغم شهرتها ومجهودها الكبير، طلبت في حياتها شيئًا بسيطًا للغاية:«كل اللي الست دي طالباه من الدنيا ماكينة خياطة».



ضياء رشوان: وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يضمن عدم تكرار العدوان

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كان له مطلب منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، وهو "وجود قوى دولية تؤمِّنُه، ولكن إسرائيل بجميع حكوماتها ترفض هذا المطلب.



منظومة أمان متطورة لحماية مفاعل الضبعة من المخاطر القصوى

كشف الدكتور أيمن الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، أن تكنولوجيا الجيل الثالث المتقدم المقدمة من روسيا تعد الأعلى عالميا من حيث الأمان.



محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين وسنطبق القانون بشكل حاسم

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق القانون بكل حسم.



وزير الكهرباء: محطة الضبعة ستنتج 10% من احتياج مصر.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تقترب من 8 مليارات متر مكعب في العام.



رئيس المحطات النووية: مفاعل الضبعة الأكبر في العالم والتشغيل الفعلي يبدأ 2028

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، حيث ستنتج ما يقارب 35 مليار كيلووات ساعة سنويا.



أحمد موسى عن محطة الضبعة: الحلم النووي السلمي يتحقق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع محطة الضبعة النووية يأتي في إطار المشروعات العملاقة التي قامت بها روسيا، متابعا: الرئيس الروسي تحدث اليوم بتقدير كبير عن الرئيس السيسي والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس السيسي للمشروع.ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



جمال حسين: مصر مركزاً للنجاح الثقافي بحضورها الإعلامي المميز في الدول العربية

تناول الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، افتتاح مكتب رئيسي للاتحاد في مصر، والمبادرة التي ستطلقها من القاهرة لدعم المثقف المصري، قائلا: "أولاً، مصر أم الدنيا، ولا خلاف على ذلك، ما فيش عليها خلاف. واهتمام المثقف المصري، اهتمام المواطن المصري بموضوع الثقافة عالٍ جداً".



مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يواصل الاغتيالات لإفشال أي تقارب أمريكي مع حماس

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن القراءة الدقيقة للواقع الميداني تُظهر أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما زالت متمسكة بسياساتها العنصرية والهمجية تجاه الشعب الفلسطيني، رغم تغير طبيعة الاشتباكات واتساع رقعتها منذ صباح اليوم.