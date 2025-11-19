قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
توك شو

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يواصل الاغتيالات لإفشال أي تقارب أمريكي مع حماس

محمود محسن

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن القراءة الدقيقة للواقع الميداني تُظهر أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية ما زالت متمسكة بسياساتها العنصرية والهمجية تجاه الشعب الفلسطيني، رغم تغير طبيعة الاشتباكات واتساع رقعتها منذ صباح اليوم.

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، الذي جاء عقب إدعاء الجيش أن جنوده تعرضوا لهجوم في رفح، يعكس رغبة واضحة لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الإبقاء على وتيرة العمليات المرتفعة وعدم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية وإظهار استمرار القوة العسكرية.

وأضاف اللواء الشروف، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو يسعى كذلك إلى إرسال رسائل مباشرة إلى حركة حماس مفادها أن إسرائيل ستواصل الاغتيالات والتدمير ما لم يتم تسليم السلاح، إضافة إلى محاولته تعطيل أي تقارب قد ينشأ بين واشنطن والحركة خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن القصف المدفعي وغارات اليوم التي طالت أحياء خارج الخط الأصفر وفي الشجاعية والزيتون وأسفرت عن نحو 28 شهيدًا منذ ساعات الصباح، تأتي ضمن جهود الحكومة الإسرائيلية لتأكيد وجود مجموعات تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل وتبرير استمرار العمليات العسكرية.
 

اللواء حابس الشروف معهد فلسطين فلسطين الحكومة الإسرائيلية الاشتباكات

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

السيد القصير

السيد القصير: أي مواد دعائية بعد بدء الصمت الانتخابي لا تمت للحملة بصلة

المصريين في فرنسا

المصريون في فرنسا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المرحلة الثانية بالخارج

انتخابات النواب

تصويت المصريين بالخارج.. قواعد صارمة لضمان نزاهة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

