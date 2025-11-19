ضياء رشوان: وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة يضمن عدم تكرار العدوان

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، كان له مطلب منذ بداية الاحتلال وحتى الآن، وهو "وجود قوى دولية تؤمِّنُه، ولكن إسرائيل بجميع حكوماتها ترفض هذا المطلب.

وقال ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن إسرائيل كانت ترى أنه لو وجدت قوى دولية؛ ستمنعها من عدوانها على غزة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن أكد أن قوات حفظ الاستقرار في غزة ستعمل على رفع تقرير كل 6 أشهر بمستجدات الأوضاع في القطاع.

ونوه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بأن القوات الدولية ستضمن وستمنع استمرار العدوان على قطاع غزة، خاصة بعد سقوط آلاف الشهداء خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن وجود تلك القوات سيكون بموافقة أمريكية، وفقا لخطة الرئيس ترامب في قمة السلام بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا.