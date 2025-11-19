قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال حسين: مصر مركزاً للنجاح الثقافي بحضورها الإعلامي المميز في الدول العربية

الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب
محمود محسن

تناول الدكتور جمال حسين الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب، افتتاح مكتب رئيسي للاتحاد في مصر، والمبادرة التي ستطلقها من القاهرة لدعم المثقف المصري، قائلا: "أولاً، مصر أم الدنيا، ولا خلاف على ذلك، ما فيش عليها خلاف. واهتمام المثقف المصري، اهتمام المواطن المصري بموضوع الثقافة عالٍ جداً".

وأضاف "حسين" في لقاء خاص مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحضور الإعلامي المصري في كل الدول العربية يجعل أي إنسان يريد النجاح في هذا المجال أن يبدأ من مصر، موضحًا: "سنطلق مبادرة أول قناة فضائية متخصصة في الثقافة العربية في جميع الدول العربية، وسيكون هذا الإطلاق من مصر".

وتابع: "حصلنا على التراخيص اللازمة بالنسبة للاتحاد، وجارِ العمل على تسجيلها في جامعة الدول العربية، وقمنا بتعيين الكادر الأساسي للقناة، وفي الوقت الحالي نبحث تفاصيلها، وستكون قناة متخصصة فقط في الأمور الثقافية، وسيكون هناك أول نشاط للقناة عبارة عن مسابقة مثل مسابقة "ذا فويس" و"من سيربح المليون"، ولكن في مجال الثقافة ولجيل الشباب فقط".

وأردف: "نؤمن بضرورة دعم جيل الشباب، ومن ثم، فإننا سنطلق مسابقة ثقافية تشمل الشعر، الأدب، الإلقاء، الرسم، وستكون هناك لجنة متخصصة جداً في هذا المجال، والجوائز المالية ستكون سخية جداً للفائزين ولكن ستكون على مستوى العالم العربي كله، ولكن مصر ستكون القاعدة الأساسية والانطلاق سيكون من مصر لهذا البرنامج والقناة".

الدكتور جمال حسين القاهرة المثقف المصري الثقافة العربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد