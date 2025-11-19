ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



انطلق، منذ قليل، منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، في واشنطن،.في خلال اليوم الثاني لزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد بعدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تصنيف السعودية «حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي»، مؤكداً أن «الشراكة الكبيرة مع السعودية ستمضي قدماً بمصالح البلدين».