30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ولي العهد السعودي: نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

ولي العهد السعودي وترامب
ولي العهد السعودي وترامب
محمود محسن

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه نعمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


انطلق، منذ قليل، منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، في واشنطن،.في خلال اليوم الثاني لزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد بعدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تصنيف السعودية «حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي»، مؤكداً أن «الشراكة الكبيرة مع السعودية ستمضي قدماً بمصالح البلدين».

ولي العهد السعودي الشراكة الاستراتيجية الأمير محمد بن سلمان لولايات المتحدة السعودية

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

