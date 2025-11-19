إطلاق النار على قوة تابعة لجيش الاحتلال داخل منطقة الخط الأصفر

أعلنت القناة 12 وقوع حادثة غير مألوفة في قطاع غزة، على حد وصفها، حيث أطلق مسلحون النار اليوم على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل منطقة الخط الأصفر.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه لم تقع إصابات حيث يدرس جيش الاحتلال كيفية الرد.



ومنذ قليل ؛ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إنه هاجم عدة بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : سنقصف مبان محددة في قريتي طير فلسيه وعيناتا لاستهداف بنية تحتية لحزب الله.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية 3 غارات على بلدتي شحور ودير كيفا في قضاء صور جنوبي لبنان.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال ستهاجم على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي دير كيفا وشحور جنوب لبنان بإخلائها فورا.

