فاكهة شتوية تحمى من أمراض القلب والجلد والعين .. تعرّف عليها

يُعد اليوسفى من أهم الفواكه الشتوية التى تساعد الحماية من نزلات البرد وتقوية المناعة ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه يساعد في علاج مشكلات صحية عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد أهم فوائد اليوسفى المؤكدة في الدراسات العلمية.

الجلد

يرتبط الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين سي في الجسم بصحة البشرة وفقد ثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن نضارة البشرة وشبابها كما ثبت أن فيتامين سي قد يساهم في الوقاية من أضرار أشعة الشمس وعلاجها.

صحة العين

من فوائد نسبة فيتامين سي العالية دعمه لصحة العين من خلال تأخير ظهور إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر وتشير الأدلة إلى أن فيتامين سي ومضادات الأكسدة الغذائية الأخرى تساعد في الحفاظ على صحة العين لفترة أطول.



صحة القلب

أظهرت دراسة استمرت 5 سنوات وشملت أكثر من 500 ألف بالغ أن تناول نصف كوب على الأقل من الفاكهة الطازجة مرة واحدة يوميًا قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكان المشاركين الذين تناولوا الفاكهة يوميًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% تقريبًا بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية ويُعدّ اليوسفي خيارًا ممتازًا ضمن نظامك الغذائي اليومي.

