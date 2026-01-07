قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف سر ظهور أيمن حفني في نادي الزمالك.. وحقيقة توليه منصب بقطاع الناشئين
ماجد منير رئيس تحرير الأهرام يكتب : «برلمان الجمهورية الجديدة»
في عظة الميلاد .. البابا تواضروس يشرح كيف يصبح الميلاد مدرسة للحياة | شاهد
«الغندور»: بيراميدز يرغب في التعاقد مع «بنتايج» لتعويض غياب محمد حمدي
هل الاحتفال بالإسراء والمعراج 27 شهر رجب بدعة؟.. اعرف رأي الشرع
محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار
شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور
عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
نائب محافظ المنيا يزور مستشفى الصدر للاطمئنان على مصابي حادث تصادم الطريق الدائري|صور
لبنان .. طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف ميسل الجبل بصيدا
موقف تريزيجيه قبل مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا
المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر يفسّر تصريحات محمد صلاح الجدلية | فيديو
حوادث

نظر محاكمة 11 متهما في قضية خلية داعش الهرم الثانية.. اليوم

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء جلسة محاكمة 11 متهما في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا باسم خلية داعش الهرم الثانية.

تفاصيل القضية 
 

وكشف أمر الإحالة،  إنه في غضون الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.


 

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.


 

فيما وجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة تقليدية، بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.

الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 11 متهما داعش الهرم

