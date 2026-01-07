نظر محاكمة 11 متهما في قضية خلية داعش الهرم الثانية.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء جلسة محاكمة 11 متهما في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا باسم خلية داعش الهرم الثانية.

تفاصيل القضية



وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.





ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب.





فيما وجه للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة تقليدية، بأن أحرز سلاحا ناريا مششخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته، وحيازة سلاحين ناريين غير مششخنين.