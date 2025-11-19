وزير الكهرباء: محطة الضبعة ستنتج 10% من احتياج مصر.. والتشغيل الفعلي آخر 2028

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تشغيل محطة الضبعة النووية سيسهم في توفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة تقترب من 8 مليارات متر مكعب في العام.

وقال محمود عصمت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن مصر لديها كوادر بشرية مؤهلة على تشغيل المفاعلات النووية إضافة إلى العمل على صيانتها بكفاءة عالية.

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن أول مفاعل انتهى في محطة الضبعة النووية، هو 1 من 4 مفاعلات، مؤكدا أن كل مفاعل سيكون له قدرة إنتاجية تصل إلى 2200 ميجاوات.

وأشار محمود عصمت إلى أن المحطة النووية ستنتج 10% من احتياج مصر من الكهرباء، مؤكدا أن التشغيل الفعلي آخر عام 2028.