محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين وسنطبق القانون بشكل حاسم

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه لن نسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق القانون بكل حسم.

وقال علاء عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو اكسترا"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، انه سيكون هناك حملات تموينية يومية لضبط السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مؤكدا أن المحافظة تعمل على فتح أسواق اليوم الواحد بشكل مستمر، بجانب توفير منافذ ثابتة ومتحركة تصل إلى أطراف القرى لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم ضبط ما يقرب من 3 أطنان سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر خلال حملات مكثفة، مؤكداً اتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين، تشمل تحرير محاضر غش تجاري، ومخالفات عدم وجود فواتير، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

