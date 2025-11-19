محافظ كفر الشيخ: تحرير 170 محضرًا تموينيًا في حملات موسّعة

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن تحرير 170 محضرًا تموينيًا في حملات موسّعة بالمحافظة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور علاء عبدالمعطي - وفقًا لبيان صادر عن المحافظة - إن المتابعة الدقيقة للمخابز بمختلف المراكز أسفرت عن تحرير 72 محضرًا تموينيًا شملت نقص وزن، وعدم نظافة، ومخالفات مواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار، وغياب بون الصرف، وعدم وجود سجلات، وتجميع دقيق مدعّم، إضافة إلى محاضر تخص عدم صلاحية الموازين.

وأضاف أنه في مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 40 عبوة طحينة بدون بيانات بإجمالي 200 كجم، و3 طن سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب محاضر لعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبطت حملات إدارة التجارة عبوات مبيدات فطرية وحشرية منتهية الصلاحية، وسلعاً غذائية فاسدة، ودهانات منتهية الصلاحية، و130 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود شهادات صحية.

وفي بندر دسوق، ضبطت الحملات لحوم ودواجن بدون بيانات داخل مطاعم وسوبر ماركت، ولحوماً مذبوحة خارج المجزر، إضافة إلى محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجاءت حملات الحامول لتضبط لانشون مجهول المصدر ولحوماً مذبوحة خارج المجزر، مع تحرير محاضر متعددة لعدم إعلان الأسعار.

كما شملت الحملات مراكز قلين والرياض وسيدي سالم وفوه، حيث تم ضبط مقرمشات مجهولة المصدر، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى محاضر غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية للتجار التموينيين.

أما في مطوبس، فقد أسفرت الحملات عن واحدة من أكبر الضبطيات، وتمثلت في ضبط لحوم وفراخ ومصنعات لحوم وزبدة وعسل وزيت زيتون مجهول المصدر داخل سيارة بيع متنقلة، إلى جانب 50 كجم عجينة حواوشي مضللة للمواطنين على أنها لحم بلدي، وتم أيضاً تحرير سلسلة محاضر لتجار تموينيين لعدم وجود قوائم بيانات النشاط أو التوقف خلال مواعيد العمل.

وفيما يخص قطاع الوقود والمحروقات، حررت الحملات في فوه 3 محاضر لموزعي أسطوانات الغاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد المحافظ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، وردع المخالفين، وضمان توفير سلع آمنة وبجودة مناسبة، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، وأن القانون سيُطبق بكل حسم حمايةً للصالح العام.