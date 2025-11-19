قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تحرير 170 محضرًا تموينيًا في حملات موسّعة

محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
أ ش أ

 أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن تحرير 170 محضرًا تموينيًا في حملات موسّعة بالمحافظة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور علاء عبدالمعطي - وفقًا لبيان صادر عن المحافظة - إن المتابعة الدقيقة للمخابز بمختلف المراكز أسفرت عن تحرير 72 محضرًا تموينيًا شملت نقص وزن، وعدم نظافة، ومخالفات مواصفات، وعدم إعلان عن الأسعار، وغياب بون الصرف، وعدم وجود سجلات، وتجميع دقيق مدعّم، إضافة إلى محاضر تخص عدم صلاحية الموازين.

وأضاف أنه في مجال الرقابة على الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط 40 عبوة طحينة بدون بيانات بإجمالي 200 كجم، و3 طن سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب محاضر لعدم الترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار. 

كما ضبطت حملات إدارة التجارة عبوات مبيدات فطرية وحشرية منتهية الصلاحية، وسلعاً غذائية فاسدة، ودهانات منتهية الصلاحية، و130 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم وجود شهادات صحية.

وفي بندر دسوق، ضبطت الحملات لحوم ودواجن بدون بيانات داخل مطاعم وسوبر ماركت، ولحوماً مذبوحة خارج المجزر، إضافة إلى محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجاءت حملات الحامول لتضبط لانشون مجهول المصدر ولحوماً مذبوحة خارج المجزر، مع تحرير محاضر متعددة لعدم إعلان الأسعار.

كما شملت الحملات مراكز قلين والرياض وسيدي سالم وفوه، حيث تم ضبط مقرمشات مجهولة المصدر، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى محاضر غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية للتجار التموينيين.

أما في مطوبس، فقد أسفرت الحملات عن واحدة من أكبر الضبطيات، وتمثلت في ضبط لحوم وفراخ ومصنعات لحوم وزبدة وعسل وزيت زيتون مجهول المصدر داخل سيارة بيع متنقلة، إلى جانب 50 كجم عجينة حواوشي مضللة للمواطنين على أنها لحم بلدي، وتم أيضاً تحرير سلسلة محاضر لتجار تموينيين لعدم وجود قوائم بيانات النشاط أو التوقف خلال مواعيد العمل.

وفيما يخص قطاع الوقود والمحروقات، حررت الحملات في فوه 3 محاضر لموزعي أسطوانات الغاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد المحافظ أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، لضبط الأسواق، وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، وردع المخالفين، وضمان توفير سلع آمنة وبجودة مناسبة، مؤكداً أنه لن يُسمح بأي تهاون مع المتلاعبين بصحة المواطنين، وأن القانون سيُطبق بكل حسم حمايةً للصالح العام.

محافظ كفرالشيخ السلع الاستراتيجية الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

الغردقة تحتفل بيوم الطفولة العالمي بكرنفال وعروض فنية

فتاوى

فتاوى| ما حكم تَرك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. حكم خلع الزوجة الحجاب طاعة لزوجها.. حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

مكتبات مصر العامة

تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات للجمهور في القاهرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد