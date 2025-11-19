رئيس المحطات النووية: مفاعل الضبعة الأكبر في العالم والتشغيل الفعلي يبدأ 2028

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تتكون من 4 وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، حيث ستنتج ما يقارب 35 مليار كيلووات ساعة سنويا.

وقال شريف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن مشروع “محطة الضبعة النووية”، يتم بالشراكة مع الجانب الروسي، مؤكدا أن المشروع يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى متابعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ان مفاعل الضبعة النووية الأكبر في العالم، مؤكدا أن التشغيل الفعلي يبدأ عام 2028، تليها باقي الوحدات تباعًا، حيث يبدأ الإنتاج الفعلي الكامل فور دخول الوحدات على الشبكة.

