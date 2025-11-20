ماكينة خياطة..نهال طايل تكشف طلب الفنانة ناني سعد الدين

أكدت الإعلامية نهال طايل أن الفنانة ناني سعد الدين، رغم شهرتها ومجهودها الكبير، طلبت في حياتها شيئًا بسيطًا للغاية:«كل اللي الست دي طالباه من الدنيا ماكينة خياطة».



وتطرقت الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إلى تجربة حدثت معها داخل الجامعة البريطانية، قائلة: «كنت بتكلم مع طلاب الجامعة، وكانوا بيسألوا عن حياتهم ومستقبلهم، كل اللي شاغل الجيل في السن ده، أولى جامعة، ثانية جامعة، ثالثة، رابعة، وأنا حاولت أشرح لهم إزاي يخلقوا لنفسهم فرصة ويخططوا لمستقبلهم».



وقالت إنها حاولت توضيح صعوبة التعامل مع الكاميرا للطلاب، مؤكدة:«بيكون فيه شوية تمثيل قدام الكاميرا، زي ما تيجي تتصور ممكن ما تبقاش مرتاح في الصورة لكن تضحك، لأن لو ما ضحكتش، أدائك وحش والصورة هتطلع وحشة».

وأضافت: «دي حياة الكاميرا، ممكن أمثل جدًا في زعلي وأطلع قدامكم أشتغل حلقتي عادي، أو أمثل هدوء نهال بلا انفعال رغم أي موقف ضايقني».



