ناني سعد الدين: مش مبسوطة من وضعي الحالي ومفيش حد مقدرني

قالت الفنانة ناني سعد الدين، إنها واجهت صعوبات كبيرة خلال تصوير عدة أعمال فنية في وقت واحد، متابعة: «كنت بنزل من بالم هيلز على كارفور، والعربية تستناني وترجعني، وكنت بعمل مسلسل كلام نسوان، وهنا زهرة وأزواجها الخمسة، وأروح البيت مش قادرة».



وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: «كنت بعمل الليل وآخره، وفي استوديو النحاس حكاية زوج معاصر، وبرجع البيت منهكة، بس ربنا مديني الصحة».



وتابعت: "أنا مش مبسوطة، مفيش حد مقدرني، هما مش ناسيني، هم عارفيني، ولو في دور شبه ناني هيجيبوني، بس مفيش تقدير".



وأكملت : «إزاي واحدة بقالها 30 أو 40 سنة يدّوها مشهد ولازم تيجي تعمل كاستينغ؟ ما هو عارفني».

