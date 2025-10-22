ناني سعد الدين تستغيث: أنا تعبانة وعلاجي غير متوفر

استغاثت الفنانة ناني سعد الدين من نقص بعض الأدوية التي تحصل عليها من قبل وزارة الصحة، بناءً على قرار علاجها على نفقة الدولة.

وقالت ناني سعد الدين، في تصريحات خاصة لصدى البلد: “أحصل على علاجي من وزارة الصحة بشكل شهري بناءً على قرار علاجي على نفقة الدولة، ولكن منذ فترة وهناك نقص في الأدوية التي أحصل عليها، فمع كل شهر أقوم بصرف علاجي أجد هناك بعد الأدوية غير موجودة، ففي أحد الشهور أجد دواء السكر غير متوفر وشهر آخر تكون الأزمة في دواء القلب، وآخر يكون دواء المعدة غير متوفر، فكل شهر هناك نوع مختلف عير متوفر وتتوفر الأنواع الأخرى”.

وأضافت: “لم أحصل على دواء المعدة الخاصة بي منذ ثلاثه أشهر، وتسبب هذا الأمر أن الطعام لا يثبت في معدتي، فحاليا أشعر بالتعب الشديد بسبب عدم توافر الأدوية”.