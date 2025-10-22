قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
فن وثقافة

مسرحية «تُطبّق العروض والأحلام» على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

أحمد البهى

يستعد فريق مسرح بانوراما، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة، لتقديم العرض المسرحي الجديد "تُطبّق العروض والأحلام"، وذلك على خشبة مسرح المكتبة أيام الخميس، الجمعة والسبت الموافق ٣٠ و٣١ أكتوبر و١ نوفمبر ٢٠٢٥، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يدور العرض حول فكرة فلسفية وإنسانية عميقة، حيث تتشكل الأحلام على خشبة المسرح ليجد البطل نفسه في مواجهة داخلية بين الوعي واللاوعي، بينما تتحول أيام الأسبوع إلى مرايا تعكس ذاته، في رحلة مسرحية تحمل طابعًا مميزًا.

وأكدت الدكتورة إيمان مهدي، مديرة مكتبة مصر الجديدة، حرص الجمعية على استضافة أعمال مسرحية مميزة تعزز ثقافة المسرح لدى الجمهور، مشيرةً إلى أن هذا العرض يمثل نوعًا خاصًا من المسرح الذي يجعل من الخشبة وسيلةً لاكتشاف الإنسان وجوانبه المختلفة، ويكشف عن خفايا الشخصية الإنسانية بطريقة فنية مبتكرة.

من جانبه، صرّح الفنان كريم قدري - رئيس فريق مسرح بانوراما - بأن العمل الجديد يُعد خطوة مميزة في مسيرة الفريق الذي يحتفل هذا العام بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن العرض يجمع بين العمق والتميز ويحمل رسالة فكرية مؤثرة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله المشاركون من أعضاء الفريق خلال ورش العمل والبروفات للوصول إلى مستوى يليق بالجمهور. 

كما أشاد بالتعاون المثمر بين المكتبة وفريق العمل، حيث إن هذا العرض نتيجة لنشاط الورش المسرحية في المكتبة.

أما المؤلف والمخرج محمد نصار، فقد أوضح أن عرض "تُطبّق العروض والأحلام" يمثل تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الحوار الفلسفي والأداء البسيط في قالب بصري معاصر، ليحفّز الجمهور على التأمل في أحلامهم وتطلعاتهم الشخصية. 

وأشاد نصار بالمجهود الذي بذله فريق العمل من تنظيم وتحضير بروفات العرض ليخرج إلى الجمهور بشكل مميز.

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

التاريخ الهجري .. نهاية ربيع الآخر اليوم وبداية جمادى الأولى 1447

التاريخ الهجري| اليوم الأخير من ربيع الآخر.. وبداية جمادى الأولى

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالإذاعة والتلفزيون

وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين ومقصدًا من مقاصده العليا

مفتي الجمهورية: الإسلام وضع أسس الوحدة وجعلها أصلًا من أصول الدين

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

