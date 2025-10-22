مسرحية «تُطبّق العروض والأحلام» على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

يستعد فريق مسرح بانوراما، بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة، لتقديم العرض المسرحي الجديد "تُطبّق العروض والأحلام"، وذلك على خشبة مسرح المكتبة أيام الخميس، الجمعة والسبت الموافق ٣٠ و٣١ أكتوبر و١ نوفمبر ٢٠٢٥، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يدور العرض حول فكرة فلسفية وإنسانية عميقة، حيث تتشكل الأحلام على خشبة المسرح ليجد البطل نفسه في مواجهة داخلية بين الوعي واللاوعي، بينما تتحول أيام الأسبوع إلى مرايا تعكس ذاته، في رحلة مسرحية تحمل طابعًا مميزًا.

وأكدت الدكتورة إيمان مهدي، مديرة مكتبة مصر الجديدة، حرص الجمعية على استضافة أعمال مسرحية مميزة تعزز ثقافة المسرح لدى الجمهور، مشيرةً إلى أن هذا العرض يمثل نوعًا خاصًا من المسرح الذي يجعل من الخشبة وسيلةً لاكتشاف الإنسان وجوانبه المختلفة، ويكشف عن خفايا الشخصية الإنسانية بطريقة فنية مبتكرة.

من جانبه، صرّح الفنان كريم قدري - رئيس فريق مسرح بانوراما - بأن العمل الجديد يُعد خطوة مميزة في مسيرة الفريق الذي يحتفل هذا العام بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه، مؤكدًا أن العرض يجمع بين العمق والتميز ويحمل رسالة فكرية مؤثرة، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذله المشاركون من أعضاء الفريق خلال ورش العمل والبروفات للوصول إلى مستوى يليق بالجمهور.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين المكتبة وفريق العمل، حيث إن هذا العرض نتيجة لنشاط الورش المسرحية في المكتبة.

أما المؤلف والمخرج محمد نصار، فقد أوضح أن عرض "تُطبّق العروض والأحلام" يمثل تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الحوار الفلسفي والأداء البسيط في قالب بصري معاصر، ليحفّز الجمهور على التأمل في أحلامهم وتطلعاتهم الشخصية.

وأشاد نصار بالمجهود الذي بذله فريق العمل من تنظيم وتحضير بروفات العرض ليخرج إلى الجمهور بشكل مميز.