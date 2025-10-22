بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم

ينظر اليوم الأربعاء، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، الدعوى المقامة ضد الفنان فضل شاكر من هلال حمود إمام مسجد.

القصية جاءت نتيجة بلاغ مقدم من هلال حمود ضد فضل شاكر وخمسة آخرين، بتكوين عصابة مسلحة ومحاولة اغتيال على المدعي عام 2013.



حيث ادعى هلال حمود أنه تعرض لإطلاق نار وتهديدات من عناصر مسلحة اوضح ارتباطها بفضل شاكر.

وأكد مصدر مقرب من فضل شاكر ، أن التحريات الأولية عن القضية لم تثبت تورط فضل شاكر، خاصة أنه لم يقدم أي أدلة تؤكد تورطه.

وأوضح المصدر: أن فضل شاكر ينتظر النظر في عدد من القضايا ضده، والتي وصلت احكامها إلى 22 عامًا، إلا أن هذة القضايا من المقرر أن تكون من اختصاص المحاكمة العسكرية.