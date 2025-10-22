قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
بتهمة محاولة أغتيال إمام مسجد.. فضل شاكر يخضع للتحقيق اليوم

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

ينظر اليوم الأربعاء، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، الدعوى المقامة ضد الفنان فضل شاكر من هلال حمود إمام مسجد. 

القصية جاءت نتيجة بلاغ مقدم من هلال حمود ضد فضل شاكر وخمسة آخرين، بتكوين عصابة مسلحة ومحاولة اغتيال على المدعي عام 2013. 


حيث ادعى هلال حمود أنه تعرض لإطلاق نار وتهديدات من عناصر مسلحة اوضح  ارتباطها بفضل شاكر. 

وأكد مصدر مقرب من فضل شاكر ، أن التحريات الأولية عن القضية لم تثبت تورط فضل شاكر، خاصة أنه لم يقدم أي أدلة  تؤكد تورطه. 

وأوضح المصدر: أن فضل شاكر ينتظر النظر في عدد من القضايا ضده، والتي وصلت احكامها إلى 22 عامًا، إلا أن هذة القضايا من المقرر أن تكون من اختصاص المحاكمة العسكرية. 

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

جانب من الاختبارات

اختبار المتقدمين للعمل بالإمارات على مهن حدادة ونجارة ومحارة

مرضى الادمان

افتتاح أول قسم حجز إلزامي لعلاج مرضى الإدمان في إمبابة

جانب من المشاركين في الملتقى

«سلامتك تهمنا» ملتقى لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

