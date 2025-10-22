الكرملين: جمود اجتماع بوتين وترامب يتطلب تدخلاً على أعلى مستوى

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجمود الذي حدث بشأن اجتماع بوتين وترامب يتطلب تدخلاً على أعلى مستوى ويجب الاستعداد لهذا اللقاء.

وقال الكرملين، في تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التحضيرات للقاء بوتين وترامب محاطة بالكثير من الأقاويل والتكهنات ومعظمها لا يتوافق مع الواقع.

وشدد المتحدث باسم الكرملين، على أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد انعقاد القمة الروسية-العربية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: موسكو لن ترجئ لوقت طويل عقد القمة الروسية العربية لكن هناك عمل مكثف لتنسيق المواعيد.

وكشف بيسكوف، أن الرئيس بوتين لن يشارك في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا لكن روسيا ستُمثل على مستوى رفيع.